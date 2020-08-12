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Spor

Beşiktaş Wellington Nem' i istiyor

Beşiktaş, bonservisi Shakhtar Donetsk'de bulunan orta saha oyuncusu Wellington Nem ile görüştü. Bonservisi bedeli olmayan tecrübeli oyuncu ile anlaşılmaya çalışılırken yıllık 1.250.000 Euro maaş önerdiği ileri sürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 07:45:00 - 2020-08-12 07:47:51
Beşiktaş Wellington Nem' i istiyor

Beşiktaş, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile yol ayrımında olan Wellington Nem ile masaya oturdu.

Bonservisi bedeli olmayan tecrübeli oyuncu ile anlaşılmaya çalışılıyor. Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncuya yıllık 1.250.000 Euro maaş önerdiği öğrenildi.

1992 doğumlu oyuncu geçen yılı ülkesi Brezilya ekiplerinden Fluminense'de kiralık olarak tamamlamış ve 18 maçta 1 gol atmıştı.

Kariyeri boyunca Brezilya A Milli Takım formasını 3 kez giyen Wellington Nem, 2013 yazında Shakhtar Donetsk'e transfer olmuştu.

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