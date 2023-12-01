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Spor Beşiktaş ve Fenerbahçe teklif yapacak! Sizce oyuncu kimi tercih edecek?
Spor

Beşiktaş ve Fenerbahçe teklif yapacak! Sizce oyuncu kimi tercih edecek?

Yeniakit Publisher
2023-12-01 15:25:00 - 2023-12-01 15:25:26
Beşiktaş ve Fenerbahçe teklif yapacak! Sizce oyuncu kimi tercih edecek?

Beşiktaş ve Trabzonspor, Pendikspor'da kiralık olarak forma giyen genç yıldız Erencan Yardımcı için Eyüpspor'a resmi teklifte bulunacak. Detaylar haberimizde...

Önceliği yerli isimlere veren Çalımbay'ın yeni gelecek olan yönetimden ilk talebinin bonservisi Eyüpspor'da bulunan ve Pendikspor'da forma giyen Erencan Yardımcı olduğu ortaya çıktı.

2021 yılında Galatasaray'dan Eyüpspor'a transfer olan 21 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de çıktığı son 6 maçta 5 kez ağları sarsmayı başarmıştı.

Oynadığı son 9 maçta da 10 gol atan Erencan'ı Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı da istiyor.

İki kulübün ocak ayında Eyüpspor'a teklifte bulunacağı belirtildi. Erencan, bir Kocaeli amatör kulübünden 2017'de Galatasaray altyapısına alınmıştı.
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Galatasaray'da sadece 1 maça çıkabilen Eren, profesyonel kariyerinde ise 45 maçta forma giydi ve 13 gol atıp, 2 asist yapmayı başardı.

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