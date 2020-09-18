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Spor Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'de 3. eleme turunu geçip play-off turuna kalması halinde Milan-Bodo Glimt maçının galibiyle karşılaşacak.
Spor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'de 3. eleme turunu geçip play-off turuna kalması halinde Milan-Bodo Glimt maçının galibiyle karşılaşacak.

Yeniakit Publisher
2020-09-18 15:31:15 -
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'de 3. eleme turunu geçip play-off turuna kalması halinde Milan-Bodo Glimt maçının galibiyle karşılaşacak.
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