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Spor

Beşiktaş üçüncülük iddiasını Malatya'da sürdürdü

Siyah-beyazlı takım Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti - Beşiktaş'ta N'Koudou Fenerbahçe derbisi öncesi cezalı duruma düştü

Yeniakit Publisher
2020-07-13 23:36:41 -
Beşiktaş üçüncülük iddiasını Malatya'da sürdürdü

MALATYA (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda karşılaştığı BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenerek üçüncülük yolundaki iddiasını devam ettirdi.

Yeni Malatya Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısında iki takım da skoru değiştiremedi ve devre arasına 0-0'lık eşiklikle gidildi. İkinci yarıda siyah-beyazlılar Caner Erkin'in 52. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Pozisyon anlamında kısır geçen kalan bölümde iki takım da fileleri havalandıramadı. Beşiktaş, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlılar bu galibiyetle 32. hafta sonunda puanını 56'ya çıkardı ve 57 puanla üçüncü sırada bulunan Demir Grup Sivasspor'u takibini sürdürdü.

BtcTurk Yeni Malatyaspor (32 puan) ise 15. sıraya geriledi ve ligde kalma yarışında büyük yara aldı.


- Beşiktaş, VAR ile penaltı kazandı


Siyah-beyazlı takım müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrası penaltı kullandı.

Karşılaşmanın 47. dakikasında kullanılan kornerde ceza sahası içerisinde kaleci Fabien Farnelle ile hava topu mücadelesine çıkan Gökhan Gönül yerde kaldı. Pozisyonda hakem Fırat Aydınus önce devam kararı verdi. Aydınus, VAR hakemi Alper Ulusoy'un uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi ve penaltıya hükmetti.


- N'Koudou derbide yok


Beşiktaş'ta Georges-Kevin N'Koudou Fenerbahçe derbisi öncesi cezalı duruma düştü.

Süper Lig'de bu sezon üç kez sarı kart görerek ceza sınırında olan N'Koudou, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının 80. dakikasında sarı kartla cezalandırıldı.

Bu kartla cezalı duruma düşen Fransız oyuncu, ligin 33. haftasında Fenerbahçe ile yapılacak derbi maçta forma giyemeyecek.



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