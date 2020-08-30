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Spor Beşiktaş üç genç oyuncusunu gönderdi
Spor

Beşiktaş üç genç oyuncusunu gönderdi

Beşiktaş, genç oyuncuları Ahmet Gülay'ın Alanyaspor, Kerem Kalafat'ın Giresunspor'a, Abdullah Aydın'ın ise Altay'a kiralandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-30 08:33:00 -
Beşiktaş üç genç oyuncusunu gönderdi

Yeni sezona girerken istediği transferleri yapamayan Beşiktaş genç futbolculara önem vermeye başladı.

Altyapıyla yakından ilgilenen kulüp bazı genç oyuncularını önemli takımlara kiraladı.

Beşiktaş, futbolcularla ilgili resmi internet sitesinden açıklama yaptı.

Kulüp genç oyuncuları Ahmet Gülay'ın Alanyaspor, Kerem Kalafat'ın Giresunspor'a, Abdullah Aydın'ın ise Altay'a kiralandığını bildirdi.

Beşiktaş Kulübü, Ahmet Gülay'ın Alanyaspor, Kerem Kalafat'ın Giresunspor'a, Abdullah Aydın'ın ise

Beşiktaş, Ahmet ve Serdar'ın kontratlarının yenilendiğini, Abdullah'la da sözleşme imzalandığını resmen duyurdu.

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