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Spor Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarın Kayserispor ile karşılaşacak
Spor

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarın Kayserispor ile karşılaşacak

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 10:39:00 -
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarın Kayserispor ile karşılaşacak

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final mücadelesinde rakibine üstünlük kuracak ekip yarı finale yükselecek.

İki takım arasında bu sezon Spor Toto Süper Lig'de oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Yukatel Kayserispor'a evinde 4-2 üstünlük kurdu.

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