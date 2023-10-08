Beşiktaş tribünlerinde sular durulmuyor: Taraftardan yönetime tepki sürüyor!
Trendyol Süper Lig’in 8. Haftasında İstanbulspor’u konuk eden Beşiktaş’ta taraftarın tepkisi sürüyor.
Bu sezona gerek transferler gerek ise sergilenen oyundan memnun olmayan taraftar, son Lugano maçının 2-0 öndeyken 3-2 mağlubiyetle sonuçlanmasının ardından protestolar fitili başlamıştı.
İstanbulspor maçında da tepki
Küskün Beşiktaş taraftarı İstanbulspor maçında da yönetime olan tepkisini tekrar dile getirdi. Maçın başlama vuruşundan itibaren bestelerle küskünlüğünü sürdüren taraftar zaman zaman sırtını dönerekte tepkisini gösterdi.
Yönetimin sergileyeceği tavır ise merak konusu oldu.
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