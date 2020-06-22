Beşiktaş transferde bombayı patlattı

Beşiktaş yeni sezon öncesi ilk transferini yaptı. Siyah beyazlı ekip, Aytemiz Alanyapor ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Fabrice N'Sakala ile anlaşmaya vardı.

Beşiktaş, Fabrice N'Sakala'yı kadrosuna katıyor. Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına başlayan siyah beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor forması giyen N'Sakala ile anlaşmaya vardı.

Akdeniz ekibi ile sözleşmesi sezon sonu tamamlanacak olan 29 yaşındaki sol bek, Beşiktaş ile 3 yıllık kontrat imzalayacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Caner Erkin ile yeni sözleşme yapmayı planlamayan siyah beyazlılar, N'Sakala transferi ile sol bek açığını kapatmayı hedefliyor.

Kariyerinde daha önce Fransa'nın Troyes ve Belçika'nın Anderlecht takımlarında oynayan Demokratik Kongo Cumhuriyetli futbolcu, son 4 sezondur Aytemiz Alanyaspor forması giyiyor.

Bu sezon Akdeniz ekibinde 29 kez görev yapan N'Sakala, 1 asist yaptı