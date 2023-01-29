Beşiktaş, Tosun Paşa'ya öyle bir jest yaptı ki...

Beşiktaş yönetimi, sezon başında 1+1 yıllığına kadrosuna dahil ettiği Cenk Tosun'un başarılı performansı sonrası sözleşmenin uzatılması ve iyileştirilmesi kararını aldı.

Beşiktaş, Cenk Tosun'un 1+1 yıllık mukavelesindeki opsiyonu devre dışı bırakacak. +1 sezon için "25 maç ya da 15 gol" şartını dikkate almayacak olan Siyah-Beyazlı yönetim, oyuncunun kontratını 2 yıl daha uzatırken mali şartlarda da iyileştirmeye gidecek.

Haber7.com'a göre; şu ana dek ligde 18 maça çıkan ve 8 gol, 1 asist katkısı sağlayan Cenk'in kalan bölümde şartları tamamlaması beklenmeyecek. 31 yaşındaki golcüyle kısa süre içerisinde masaya oturacak olan yönetim, yıllık 10 milyon TL'ye imza atan oyuncusuna iyileştirilmiş teklifini sunacak ve sözleşmesini 2 yıl daha uzatmayı önerecek.

Tarafların önümüzdeki ay yeni anlaşmayı imzalaması ve Cenk ile nikah tazelenmesi bekleniyor. Beşiktaş, Cenk Tosun'un skora katkı yaptığı 6 maçın 4'ünü kazanırken 2'sinde berabere kaldı. Hanesine toplam 14 puan yazdırdı.