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Spor Beşiktaş: TFF'yi almış oldukları kararı yeniden gözden geçirmeye davet ediyoruz
Spor

Beşiktaş: TFF'yi almış oldukları kararı yeniden gözden geçirmeye davet ediyoruz

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonunun aldığı hükmen mağlubiyet kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 18:06:00 -
Beşiktaş: TFF'yi almış oldukları kararı yeniden gözden geçirmeye davet ediyoruz

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, kararın sporun yarışma ve yarışarak kaybetme veya kazanma ilkesine aykırı olduğu belirtildi.

Sezonun ikinci yarısında uygulanacak kararın revize edilmesi gerektiği vurgulandı ve şu açıklamalarda bulunuldu:

"Federasyonumuzun, Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerini göz önünde bulundurarak statü ve talimatlarda yapmış olduğu değişiklikler, her ne kadar kulüplere birtakım kolaylıklar sağlıyor olsa da bir kulübün Kovid-19 nedeniyle sahaya minimum 9 futbolcuyla çıkamayarak hükmen mağlup sayılacak olması, vicdanlara sığmayacak ve telafisi mümkün olmayan maddi ve manevi zararlara sebebiyet verecektir. Türkiye Futbol Federasyonunu almış oldukları bu kararı yeniden gözden geçirmeye davet ediyoruz."

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