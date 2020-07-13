Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın aradığı ismi o ülkede buldu

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın el sıkıştığı Gürcü futbolcu Nika Ninua, siyah-beyazlı formayı giyeceği günü sabırsızlıkla bekliyor. Haftalar öncesinde başlayan görüşmelerin ardından Kartal'ın oyuncu ve kulübüyle anlaştığı belirtilirken, transfer taraflar arasında atılacak resmi imzalara kaldı.

Transferde sona gelindi

Gürcistan cephesinde bu transfere bitti gözüyle bakılıyor. 21 yaşındaki futbolcunun artık sahaya çıkmıyor olması bunun en önemli göstergesi olarak kabul ediliyor. Kaptanı olduğu Dinamo Tiflis'te kadro dışı bırakılan Ninua, üst üste üçüncü maçın da dışarısında bırakıldı.

Kadroya alınmadı

Milliyet'in haberine göre pandemi arasının ardından Gürcü liginin tekrar başlatıldığı geçtiğimiz ayki ilk maçta Saburtalo karşısında maç kadrosuna alınmayan genç futbolcu, ardından Lokomotiv Tiflis karşılaşmasında da yoktu. Ninua son olarak dünkü Kutaisi maçının da 18 kişilik kadrosuna alınmadı. Futbolcunun Beşiktaş'a transfer süreci nedeniyle oynatılmadığı belirtiliyor.

Hesabı çalındı

Öte yandan sosyal medya hesabı hacklenen futbolcu uzun süredir bu sorunla uğraşmak zorunda kaldı. Beşiktaş'a transfer olacağı haberlerinin ardından siyah-beyazlı taraftarların yoğun ilgisine maruz kalan, takipçi sayısı artan ve paylaşımlarına bir çok yorum almaya başlayan oyuncunun haftalardır kapalı olan instagram hesabının, yeniden aktive edilmeye çalışıldığı ancak henüz açılamadığı öğrenildi.

Nika Ninua kimdir?

Nika Ninua, 22 Haziran 1999 tarihinde Gurcistan'ın Tiflis kentinde dünyaya geldi. Futbola Dinamo Tiflis altyapısında başlayan oyuncu, 2016 yılında profesyonel imzayı atarak A kadroya geçti. 1,86 boyundaki orta saha oyuncusu, ön libero ve on numara mevkilerinde de forma giyebiliyor.

Gürcistan U21 ve U19 takımlarında da oynayan Nika Ninua sol ayağına hakimdir.