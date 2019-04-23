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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Kaybedilecek 2 puan doğru olmazdı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-1 kazandıkları Demir Grup Sivasspor maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

23 Nisan 2019 Salı 02:42
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Kaybedilecek 2 puan doğru olmazdı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Demir Grup Sivasspor'u Burak Yılmaz'ın olağanüstü golüyle yendiklerini ancak takımının oyunundan memnun olmadığını söyledi.

Güneş, Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Sivasspor'un dinamik, koşan, önde baskı yapabilen bir takım olduğunu belirtti.

İşlerinin zor olduğunu düşündüklerini dile getiren Güneş, "İlk yarıda onlar olumluydu. Golden sonra oyun tamamen lehimize döndü. Rakip Sivasspor bizim de oyun üstünlüğümüzü kabul etmişken gereksiz olarak rakiple ve hakemle itişmeye girmemiz ve arkasından Medel'in sakatlığı oldu. Rakibe korner attığımızda dönen topta yediğimiz gol, rakibi ve seyirciyi oyuna soktu." diye konuştu.

''3 puan geldi, 3 puana seviniyoruz ama oyun olarak mutlu değilim"

Golden sonra ortada bir oyun olduğunu aktaran Güneş, "Oyun üstünlüğümüz var ama pozisyon sayımız az oldu. Sonra da mucizevi bir gol oldu. Allah'ın yardımı, Burak'ın gayretiyle bir gol attık. Sanki gizli bir güç golü atmış gibi oldu. 3 puan geldi, 3 puana seviniyoruz ama oyun olarak mutlu değilim." dedi.

Beşiktaş'ın ikinci golünden sonra takımın yaşadığı sevincin şampiyonluk havasıyla ilgisi olup olmadığının sorulması üzerine Güneş, "Şampiyonlukla veya diğer konularla ilgili değil. Maç kazanmayla ilgili bizim sevincimiz. Bugün onu gösterdik, demek ki iyi oldu. Gizli seviniyorduk daha önce de. Alabileceğimiz bir maçtı. Oyuncu kalitesi ve takım üstünlüğü olarak önde olmamız gereken bir maçtı. Rakip beraberliğe o yüzden de razıydı. Kaybedilecek 2 puan doğru olmazdı." ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş'tan ayrılmanın bir hüznünü yaşayacağım"

Bir basın mensubunun, "Siz görevi bıraktıktan sonra Beşiktaş'ta yerli mi yoksa yabancı hoca mı tercih edilmeli?" şeklindeki sorusu üzerine, bu konuda konuşmayı doğru bulmadığını söyleyen Güneş, şunları kaydetti:

"Benim ağzımdan birçok şeyler yazılıp çiziliyor, ne konuşuyorsam burada konuşuyorum. Gelecekle ilgili düşüncelerim sorulduğu zaman başkanla, yönetimle paylaşıyorum. Beşiktaş'ı seviyorum. Beşiktaş'tan ayrılmanın bir hüznünü yaşayacağım. Onu daha henüz içimde de değerlendirmiş değilim. Şu aşamada maçları nasıl kaybettik, ilk yarıda çok puan kaybettik, ne onları düşünmenin yeri zamanı ne geçmişteki şampiyonlukları düşünmenin zamanı ne de gelecek sene ne yapacağımı düşünmenin zamanı. Ben bugünü yaşamak durumundayım. Bugün maç bitti. Önümüzdeki Ankaragücü maçına hazırlanacağız. Dünü, yarını tartışma konusu yapmadan bugünü yaşayıp, neticeleri alıp en iyi şekilde Beşiktaş'ı zirvede bırakmak istiyoruz."

Güneş, maçın ilk yarısında Gary Medel ile yaşadığı diyaloğa ilişkin, "Medel'in sıkıntısı vardı. Papp'ın, arkasından birkaç defa tendonuna dokunması sebebiyle bir gerginliği vardı. Arkasından itirazları ve kontrolsüzlüğü vardı. Daha sakin olması için çağırdığımda hala sinirliliği devam ediyordu. Ağrılarının olduğunu söyledi. Koşu esnasında da sıkıntıları oldu. Pozisyonunu kaybetti, yediğimiz golde de hem Lens hem de Medel duruş ve pozisyon olarak hatalıydılar. Oyundan koptuğunu gösteriyordu. O yüzden ikinci yarı oyundan çıkmasının takıma yararlı olduğunu düşünüyorum. Oyuncu haklı bile olsa haklı kalabilmeyi bilebilmelidir. Sinirlenmek hem ona hem de takıma zarar verebilir. Çok hatalarımız vardı bugün hem dersler çıkarıp hem de 3 puan almamız önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Burak Yılmaz'ın takıma yararlı olduğunu vurgulayan Şenol Güneş, "Önemli olan Burak'ın Ankaragücü maçında yine goller atması, iyi oynaması. Diğer maçlarda da başarılı olup gelecek sene de Beşiktaş'ın başarısı için gayret göstermesidir." ifadelerini kullandı.

''Çıkıp futbolumuzu oynarız''

Ligde iki hafta sonra oynanacak Galatasaray maçı öncesi Burak'ın sarı kart sınırında olduğunun hatırlatılması üzerine Güneş, "Bugün Medel gördü, cezalı. Ben hiçbir oyuncuya öyle bakmam. Çıkıp futbolumuzu oynarız. Ankaragücü maçı çok daha önemli, iyi bir takım. İkinci yarı olağanüstü çıkışlar yaptı. İşimizin zor olduğunu düşünüyorum. Biz önce o 3 puanı alalım, sonra bakarız." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 02:42
  1. Ankara
  2. Ağrı
  3. Beşiktaş
  4. Şenol Güneş
  5. Demir Grup Sivasspor
  6. Teknik direktör

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