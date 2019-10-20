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Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Oyundaki iştahı, arzuyu beceriyle birleştiremedik

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Oyundaki iştahı, arzuyu beceriyle birleştiremedik." dedi.

20 Ekim 2019 Pazar 09:43
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Oyundaki iştahı, arzuyu beceriyle birleştiremedik

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kalan Beşiktaş'ın teknik direktörü Abdullah Avcı, "Oyundaki iştahı, arzuyu beceriyle birleştiremedik." dedi.

  • Beşiktaş-Ankaragücü maçından gol sesi çıkmadı 

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahadan galibiyetle ayrılabilecek pozisyonları bulduklarını ancak değerlendiremediklerini söyledi.

Milli maçlar öncesi Aytemiz Alanyaspor'u yendiklerini hatırlatan Avcı, "O maçtaki coşkuyu, vazgeçmeme duygusunu bugün de sahaya yansıtmak istedik. Oyuncularım kazanabilecek pozisyonları da yakaladı. Oyundaki iştah ve arzularını beceriye yansıtamadılar. Bu süreçte tekrar kazanıp bir eşik daha atlamak istiyorduk." ifadelerini kullandı.

Avcı, bugün yapılacak olağanüstü seçimli genel kurula ilişkin soruyu "Başkan Fikret Orman'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Yarın Beşiktaş ailesinin bir seçimi var. Muhakkak adaylar da Beşiktaş Kulübüne hizmetler için burada olacaklar. Güzel, Beşiktaş ailesine yakışacak bir seçim olsun. Hayırlısı kimse o olsun, tüm adaylara başarılar diliyorum." şeklinde yanıtladı.

Sezon başında transfer edilen Tyler Boyd'un fazla şans bulamamasıyla ilgili soru üzerine Avcı, şunları kaydetti:

"İsteyerek aldığımız bir oyuncu. Değerli bir oyuncu, performanslarda inişler, çıkışlar muhakkak olacaktır. Tyler da bunu yaşadı. Bugünkü durumu için ise Tyler milli takımdaydı. Dün aramıza katıldı, gece de bir serum yedi. Kulübede 21. oyuncu olarak bulundu, hamle olarak sokamadık. Daha sağlıklı olsaydı belki bugün değerlendirebilirdik."

Avcı, "Burak Yılmaz sakatlanıp çıktıktan sonra 'keşke daha iyi bir golcüm olsaydı' dediniz mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Maçı özetlerken bunu size belirttim. Oyundaki iştahı, arzuyu beceriyle birleştiremedik. Tabii ki topu kim içeriye atarsa benim için değerli oyuncu o ki bu fırsatları da ilk yarıda 2, ikinci yarıda 4 kez yakaladık. Şu anda mevcut olmayan bir şeyle kafamızı yormanın anlamı yok." 

Derbi değerlendirmesi

Ligin 9. haftasında Galatasaray ile yapacakları derbi maçı da değerlendiren Avcı, bir muhabirin "Fatih Terim ile de karşı karşıya geleceksiniz." sözleri üzerine şunları kaydetti:

"Galatasaray ile karşı karşıya geleceğiz. Ben böyle bakıyorum, hayatım boyunca da böyle bakmaya devam edeceğim. Derbi maçların duygusu, ruhu, enerjisi çok başkadır. O başka bir müsabaka olacaktır. Beşiktaş'ın arması, forması, rengi, vazgeçmeyen, pes etmeyen duygusu pazar günü muhakkak sahaya yansıyacaktır."

 

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 09:43
  1. Abdullah Avcı
  2. Beşiktaş
  3. MKE Ankaragücü
  4. Süper Lig
  5. Anadolu Ajansı

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