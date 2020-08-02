Beşiktaş, tecrübeli oyuncusuyla el sıkıştı

2013 yılından beri Beşiktaş forması giyen Atiba Hutchinson, siyah-beyazlılarda sergilediği performansla çalıştığı teknik direktörlerin yanı sıra taraftarların da vazgeçilmez ismi haline geldi.

Bu sezon sonunda siyah-beyazlılarla ile sözleşmesi sona eren ancak takımda kalmak istediğini daha önce de belirten Kanadalı futbolcu ile masaya oturduğu öğrenildi.

Atiba ile prensipte anlaşmaya vardılar

37 yaşındaki tecrübeli futbolcu ile Beşiktaşlı yöneticiler prensip anlaşmasına vardı.

Tarafların yalnızca bonuslar için bir kez daha görüşme yapacakları öğrenilirken, Atiba'nın önümüzdeki sezon da siyah-beyazlı formayı giyeceği belirtildi.