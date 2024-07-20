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Spor Beşiktaş taraftarına Talisca müjdesi
Spor

Beşiktaş taraftarına Talisca müjdesi

Yeniakit Publisher
2024-07-20 19:09:00 -
Beşiktaş taraftarına Talisca müjdesi

Beşiktaş, transfer döneminde hareketli günler yaşıyor. Yıldız futbolcuları kadrosuna katan siyah-beyazlılar, eski yıldızları olan Anderson Talisca'yı tekrar kadrosuna katmak istiyor.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Beşiktaş, ara dönemde takıma kazandırılan Ernest Muci'yle ilgilenen kulüplerin artması sonrası Anderson Talisca'yı gündeme alabilir.

MUCI GİDERSE TALISCA GELEBİLİR

Devre arasında 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında takıma kazandırılan Ernest Muci'yle ilgilenen kulüplerin her geçen gün artması sonrasında yönetim, Arnavut yıldızın yerine alacağı ismi şimdiden Anderson Talisca olarak belirledi.

2016-18 sezonları arasında Kara Kartal'da kiralık olarak forma giyen ve taraftarın sevgilisi haline gelen yıldız isim için Beşiktaş, Muci'nin satışını bekliyor. Bu konuda ay sonuna doğru bir hareketlilik olması bekleniyor. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın Al Nassr kulübüyle olan yakın dostluğu sebebiyle Siyah-beyazlılar'ın bu operasyonu zorlanmadan gerçekleştirebileceği düşünülüyor.

"TALISCA GÜNDEME GELEBİLİR"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Tivibuspor'da yaptığı açıklamada konuyla ilgili olarak, "Ernest Muci'ye herhangi bir teklif yok. İlgilenen kulüpler var. Gedson'a Zenit'ten teklif geldi. Son anda vazgeçtiler. Muci'nin yokluğunda Talisca gündeme gelebilir. Daha iyi isimler de gündeme gelebilir. Sadece Talisca'ya odaklanmamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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