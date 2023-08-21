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Spor Beşiktaş taraftarı yönetimi protesto etti
Spor

Beşiktaş taraftarı yönetimi protesto etti

Yeniakit Publisher
2023-08-21 02:48:00 -
Beşiktaş taraftarı yönetimi protesto etti

Beşiktaş taraftarları, Pendikspor karşısında 1-1 biten mücadele sonrası yönetime istifa çağrısı yaptı.

Süper Lig'in 2. haftasında ligin yeni ekiplerinden Pendikspor'u konuk eden Beşiktaş, mücadelenin uzatma dakikasında penaltıdan yediği golle rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Ligde sezona deplasmandaki Fatih Karagümrük galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, Pendikspor karşısında taraftarlarının beklentisini karşılayamadı ve 2 puan kaybetti.

Maçın son anlarında yaşananlar ise oldukça dikkat çekti. Konuk ekibin beraberli golü sonrası Pendikspor kalesinin arkasında yer alan Beşiktaş taraftarlarının sahaya attığı yabancı maddeler sonrası kırmızı-beyazlı ekibin kalecisi Erdem Canpolat'ın tepki göstermesinin ardından saha bir anda karıştı.

İki takım futbolcuları Pendikspor ceza sahası önünde tartıştı. Gerginlik büyümeden önlenirken, hakem Onur Bulut ve Mert Günok'a sarı kart gösterdi.

Yönetim istifaya davet edildi

Daha sonra tepkisini sürdüren Beşiktaşlı taraftarlar, Ahmet Nur Çebi yönetimini istifaya davet etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Siyah-beyazlı taraftarlar, Pendikspor'un golünün ardından bir müddet "Yönetim istifa" şeklinde tezahürat yaptı.

Beşiktaşlı futbolseverler, daha önce de transferlerin gecikmesi üzerine yönetime istifa çağrısında bulunmuştu.

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