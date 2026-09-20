Beşiktaş taraftar grupları Diyarbakır'da Rojin Kabaiş'in mezarını ziyaret etti

Amed Sportif Faaliyetler ile Beşiktaş'ın 20 Eylül Pazar günü oynayacağı maçı takip etmek üzere Diyarbakır'da bulunan Beşiktaş taraftar grupları, Rojin Kabaiş'in mezarını ziyaret etti. İki takım, Trendyol Süper Lig'in 6'ncı haftasında karşı karşıya gelecek.

Taraftar gruplarının temsilcileri ve taraftarlar, Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş ile bir araya geldi. Ziyarette Gülistan Doku'nun fotoğraflarının yer aldığı posterler de vardı. Gruplar, Rojin Kabaiş ve Gülistan Doku için dua etti, ardından mezarlıkta basın açıklaması yaptı.

Nizamettin Kabaiş, taraftar gruplarına destekleri için teşekkür etti: “Hoş geldiniz. Beşiktaş taraftar grupları bize büyük bir destek verdi. Bu kardeşlik belirtisidir. Allah sizden razı olsun.”

İki yıldır acı çektiklerini söyleyen baba Kabaiş, kızının ölümüne ilişkin kendi değerlendirmesini şu sözlerle dile getirdi: “Rojin Kabaiş için adalet istiyoruz. Katiller bulunsun. Bellidir, bir cinayettir. 2 erkek DNA'sı tespit edilmiş. Akciğerinde su olmadığına göre bu bir cinayettir.”

Psikolojilerinin altüst olduğunu ve neredeyse sağlıklarından olduklarını anlatan Kabaiş, “2 yıldır neden bu acıyı çektiriyorlar? Yani illaki Gülistan Doku'nun ailesi gibi 6 yıl mı biz acı çekeceğiz? Bu katiller bulunsun. İrtibat eden kişilere de en ağır cezayı versinler” ifadelerini kullandı.

“Sadece maç için gelmedik”

Beşiktaş Antipati Grubu sorumlularından Eyüp Berk, Diyarbakır'a sadece maç için gelmediklerini söyledi. Berk, “Diyarbakır'da çok acı yaşayan aileler var. Bu ailelerden bir tanesi de Kabaiş ailesi” dedi. Aileye başsağlığı dileyen Berk, “Burada Nizamettin abinin sesine ses vermeye geldik. Bir nebze de olsa bir katkımız olacaksa, biz sonuna kadar varız” diye konuştu.

Çarşı Barikart taraftar grubu sorumlularından İbrahim Dostel de ailenin büyük bir acı çektiğini ifade etti. Dostel, “Burada futboldan çok daha önemli bir acı var. Bu acıya duyarsız kalmamız mümkün değildi. Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlet. Kısa sürede bu olayın çözülebileceğine inanıyoruz. Nizamettin amcamızın acısını lütfen en kısa zamanda çözelim” şeklinde konuştu.

Taraftarlar, açıklamaların ardından Rojin için adalet sloganları atarak dağıldı.