Beşiktaş tam 54 hafta sonra 4 gol yedi!
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında deplasmanda Adana Demirspor’a 4-2 mağlup oldu.
Siyah-beyazlılar, son olarak 2021-2022 sezonunun 14. haftasında Giresunspor’a sahasında 4-0 kaybetmişti.
Adana deplasmanında 4 gol yiyen siyah beyazlılar, eksik mücadelelerin tamamlanmasının ardından 6 haftası geride kalan ligde 10 puanla 6. sırada yer aldı.
54 haftadır 4 gol yiyerek kaybetmemişlerdi!
Beşiktaş, aynı zamanda ligde tam 54 hafta sonra bir maçta filelerinde 4 gol görmüş oldu. Siyah-beyazlı ekip, 2021-2022 sezonunun 14. haftasında Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde evinde Giresunspor’a 4-0 mağlup olmuştu.
Söz konusu mücadeleden sonra Beşiktaş, bu akşamki Adana Demirspor maçında kadar hiç 4 gol yiyerek kaybetmedi.