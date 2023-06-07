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Spor Beşiktaş, Süper Lig'i beraberlikle bitirdi
Spor

Beşiktaş, Süper Lig'i beraberlikle bitirdi

Yeniakit Publisher
2023-06-07 23:10:00 -
Beşiktaş, Süper Lig'i beraberlikle bitirdi

Beşiktaş, Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında taraftarı önünde Konyaspor'la 3-3 berabere kalarak Süper Lig'i üçüncü sırada bitirdi.

Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında Beşiktaş ile Konyaspor Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı. İstanbul'daki mücadelede futbolseverler gol düellosu izledi. Konyaspor'la 3-3 berabere kalan Siyah-Beyazlılar ligi ikinci bitirme fırsatını kaçırdı. Şampiyon Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe ikinci, Beşiktaş üçüncü oldu.

Siyah-Beyazlılar 6'ncı dakikada Gedson Fernandes'in şık golüyle maçta öne geçti. Kara Kartal, 41'de suskun golcüsü Jackson Muleka'nın sayısıyla farkı 2'ye yükseltti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Konyaspor 2-0'dan geri döndü

Konyaspor 45+2'de Oğulcan Ülgün'ün golüyle farkı 1'e indirdi. İkinci yarının başında 47. dakikada Mahir Emreli skora dengeyi getirdi. 51'de Alejandro Pozuelo sahneye çıktı ve Konyaspor maçta 3-2 öne geçti.

Tayfur izin vermedi

Kara Kartal'da 60'ta oyuna giren Tayfur Bingöl, 2 dakika sonra gol sevinci yaşadı. Siyah-Beyazlılar, 2-0 öne geçtiği maçta beraberliği buldu.

Oğulcan ülgün kızardı

Konyaspor'un ilk golünü atan Oğulcan Ülgün 65'te ikinci sarıdan oyun dışında kaldı. Yeşil-Beyazlılar 10 kişiyle mücadele etti. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve maç 3-3 bitti.
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Beşiktaş 3. bitirdi

Beşiktaş bu sonuçla Süper Lig'i 78 puanla 3'üncü sırada tamamladı. Fenerbahçe ise Beşiktaş'ın puan kaybetmesiyle 80 puanla ligi ikinci sırada bitirdi.

Şampiyonlar Ligi bileti yok

Süper Lig'in ilk 3 sırasında yer alan takımlar yalnızca ülkemizi Avrupa'da temsil edecek. Şampiyon Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turundan başlıyor. Ligin ikincisi ve üçüncüsü de Konferans Ligi'ne ikinci eleme turundan katılıyor. Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nı kazanması halinde Adana Demirspor da Avrupa bileti alacak.

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