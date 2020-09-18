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Spor Beşiktaş, Süper Lig'de Antalyaspor'u konuk edecek
Spor

Beşiktaş, Süper Lig'de Antalyaspor'u konuk edecek

Yeniakit Publisher
2020-09-18 10:17:49 -
Beşiktaş, Süper Lig'de Antalyaspor'u konuk edecek

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor'la karşılaşacak.

Yeni sezonun Vodafone Park'ta oynanacak ilk karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

İki takım da sezonun ilk haftasını galibiyetle tamamladı. Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle dönerken, Antalyaspor evinde Gençlerbirliği'ni 2-0 yendi.


- Oğuzhan'ın oynamaması bekleniyor


Beşiktaş'ta Trabzonspor ile oynanan sezonun ilk maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve tedavisi süren Oğuzhan Özyakup'un yarınki maçta görev almaması bekleniyor.


- Sergen Yalçın yine yok


Siyah-beyazlı ekipte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için Trabzonspor maçında takımının başında yer alamayan teknik direktör Sergen Yalçın, karantina süresi devam ettiği için yarın oynanacak mücadelede de kulübede olmayacak.

Yalçın'ın yokluğunda geçen hafta olduğu gibi yardımcı antrenör Murat Şahin, Beşiktaş'ı kenardan yönetecek.


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