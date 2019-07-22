Beşiktaş stoperde 3 aday belirledi!

Vitor Hugo transferinde hedefine ulaşamayan Kartal, Laziolu Wallace, Manchester Cityli Mangala ve Tigres’te oynayan Timothee ile üçlü bir stoper listesi hazırladı. Bu isimlerden birisi transfer edilecek.

Kartal stoper arayışlarında alternatifli bir liste hazırladı. Uzun süredir Vitor Hugo’nun peşinde olan Siyah-Beyazlılar bu transferde çıkan pürüzlerin ardından yeni arayışlara yelken açtı. Siyah-Beyazlılar’ın listesinde Laziolu Wallace, Manchester City’nin satışa çıkardığı Mangala ve Tigresli Timothee Kolodziejczak bulunuyor. Kartal’ın bu oyuncular içinde önceliği Wallace.

Oyuncuya 1.2 milyon euro öneren Siyah-Beyazlılar, kiralama yolunu tercih edecek. City’nin 2 sezondur kiraladığı Mangala’nın bu son senesi. İngilizler bu nedenle bonservisi ile satmakta yana. Kartal’ın son adayı Timothee de kiralık olarak düşünülüyor.