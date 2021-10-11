Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Beşiktaş Sporting maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda mücadele eden Beşiktaş 3. Hafta maçında Sporting Lizbon’u konuk edecek. Peki, Beşiktaş Sporting maçı ne zaman? Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi maçı hangi gün kimle?
Şampiyonlar Ligi’nde heyecan sürüyor. Devler Ligi’nde ülkemizi temsil eden Beşiktaş evinde Sporting Lizbon ile karşılaşacak. Peki, Beşiktaş’ın maçı ne zaman?
Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Beşiktaş, Sporting Lizbon'u 19 Ekim Salı günü Vodafone Park'ta konuk edecek. Saat 19.45'te başlayacak mücadele Exxen Platformu'ndan naklen yayımlanacak. Mücadele Exxen'de şifreli olarak yayımlanacak.
Şampiyonlar Ligi maçını şifresiz izlemenin mümkün olup olmadığını merak edenler 'Beşiktaş maçı şifresiz nasıl izlenir?' sorusunun cevabını araştırıyor. Azerbaycan'da yayın yapan CBC Sport mücadeleyi şifresiz olarak yayımlayacak.