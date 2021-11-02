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Spor Beşiktaş son dönemde Avrupa'da istediğini bulamadı
Spor

Beşiktaş son dönemde Avrupa'da istediğini bulamadı

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü maçında yarın Sporting Lizbon ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş, Avrupa kupalarında son dönemde galibiyet almakta zorlandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 09:59:00 -
Beşiktaş son dönemde Avrupa'da istediğini bulamadı

Siyah-beyazlı ekip son 4 sezonda 16 Avrupa kupası maçına çıkarken, bunların sadece ikisini kazanabildi. Söz konusu 16 maçta rakipleriyle 2 defa berabere kalan Beşiktaş, 12 mücadeleyi ise mağlubiyetle tamamladı.

2018-2019 sezonunda Şenol Güneş yönetiminde UEFA Avrupa Ligi elemelerinde 6 maçta 4 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle gruplara kalan siyah-beyazlı takım, grubun ilk maçında da Sarpsborg'u 3-1 yendi.

Beşiktaş, 3-1'lik Sarpsborg galibiyetinin ardından çıktığı 15 maçta ise istediğini elde edemedi.

Güneş yönetimindeki Malmö (0-2, 0-1) ve Genk (2-4, 1-1) maçlarını kazanamadan tamamlayan Beşiktaş, grubun son maçında Sarpsborg'u bu kez 3-2 yendi.

Abdullah Avcı'nın teknik direktörlüğünde 2018-2019 sezonunda yine UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele eden Beşiktaş, sadece Sloven Bratislava'ya 2-1 üstünlük kurabildi. Diğer Sloven Bratislava maçını 4-2 mağlubiyetle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, Wolverhampton (0-1, 0-4) ve Braga (1-2, 1-3) maçlarından mağlubiyetle ayrıldı.

Son 2 sezonda gidişat daha kötü

Beşiktaş'ın Avrupa'daki düşüşü son 2 sezonda daha da hızlandı.

Siyah-beyazlı ekip, Sergen Yalçın ile geçen sezonki iki Avrupa kupası maçında PAOK'A 3-1 yenilirken, Rio Ave ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, şu ana kadar umduğunu bulamadı. Siyah-beyazlılar, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde bu sezonki Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Borussia Dortmun'a 2-1, Ajax'a 2-0 ve Sporting Lizbon'a da 4-1 mağlup oldu.

Savunmada sıkıntı yaşadı

Beşiktaş, bu 16 maçta kötü savunmasıyla dikkati çekti.

Söz konusu maçlarda 16 gol atan siyah-beyazlı ekip, rakiplerinin 37 golüne engel olamadı.

 

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