Beşiktaş Sompo Japan'ın rakibi medi Bayreuth





İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 8. hafta maçında yarın sahasında Almanya temsilcisi medi Bayreuth'la karşılaşacak.

Beşiktaş Sompo Japan ile medi Bayreuth arasındaki karşılaşma, BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak.

İki takım da geride kalan 7 haftada 3 galibiyet ve 4 yenilgi yaşarken, 8 takımlı grupta Beşiktaş Sompo Japan 5'inci, Almanya temsilcisi ise 4'üncü sırada bulunuyor.

Beşiktaş Sompo Japan, Almanya'da oynanan maçta rakibini 78-70 mağlup etmişti.