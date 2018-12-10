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Beşiktaş Sompo Japan'ın rakibi medi Bayreuth

- Siyah-beyazlı erkek basketbol takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 8. hafta maçında yarın Almanya temsilcisini konuk edecek

10 Aralık 2018 Pazartesi 10:17
Beşiktaş Sompo Japan'ın rakibi medi Bayreuth


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 8. hafta maçında yarın sahasında Almanya temsilcisi medi Bayreuth'la karşılaşacak.

Beşiktaş Sompo Japan ile medi Bayreuth arasındaki karşılaşma, BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak.

İki takım da geride kalan 7 haftada 3 galibiyet ve 4 yenilgi yaşarken, 8 takımlı grupta Beşiktaş Sompo Japan 5'inci, Almanya temsilcisi ise 4'üncü sırada bulunuyor.

Beşiktaş Sompo Japan, Almanya'da oynanan maçta rakibini 78-70 mağlup etmişti.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 10:17
  1. Basketbol
  2. Beşiktaş Sompo Japan
  3. D Grubu
  4. FIBA Şampiyonlar Ligi
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