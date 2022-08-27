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Spor Beşiktaş-Sivasspor maçı ne zaman? Hangi kanalda, saat kaçta oynanacak!
Spor

Beşiktaş-Sivasspor maçı ne zaman? Hangi kanalda, saat kaçta oynanacak!

Beşiktaş Sivasspor maçı Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş Sivasspor maçı heyecanla bekleniyor. Peki Beşiktaş Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-08-27 12:51:00 -
Beşiktaş-Sivasspor maçı ne zaman? Hangi kanalda, saat kaçta oynanacak!

Beşiktaş Sivasspor maçı Süper Lig'in 4. haftasında karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak olan Beşiktaş Sivasspor maçı heyecanla bekleniyor. Peki Beşiktaş Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig yeni haftasın son karşılaşması Beşiktaş Sivasspor arasında oynanacak. Valerien Ismael yönetimindeki siyah beyazlılar ile Rıza Çalımbay kontrolündeki Sivasspor karşı karşıya gelecek. Peki Beşiktaş Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak olan Beşiktaş Sivasspor maçı 29 Ağustos Pazartesi günü saat 21.45'te yapılacak. Vodafone Park'ta oynanacak olan maçı Beşiktaş ve Sivasspor taraftarları tribünden izleyecek.

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Sivasspor maçı beIN Sports HD1 kanalı ve beIN Connect uygulaması üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş Sivasspor maçında hakem Volkab Bayarslan düdük çalacak. Karşılaşmada Mustafa Emre Eyisoy ve Volkan Ahmet Narinç yardımcı hakemlik yapacak.

 


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