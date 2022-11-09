Beşiktaş-Serik Belediye maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Ziraat Türkiye Kupası 4.eleme turunda Beşiktaş ile Serik BLD karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman oynanacağını hangi kanalda yayımlanacağını araştırmaya başladı.
Ziraat Türkiye Kupası’nda 4.eleme turu heyecanı yaşanıyor. Beşiktaş evinde TFF 2.Lig ekibi Serik BLD’yi konuk edecek. Peki, maç ne zaman hangi kanalda?
Beşiktaş-Serik Belediye maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Beşiktaş ile Serik BLD bu akşam saat 21.00’de karşı karşıya gelecek. Vodafone Arena’da oynanacak olan karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek. Maç A Spor’dan naklen yayımlanacak.
Beşiktaş'ta ameliyat olan Ghezzal'ın dışında Rosier, Josef, Masuaku ve Berkay maç kadrosunda yer almayacak.
Beşiktaş-Serik BLD muhtemel 11'ler:
Beşiktaş: Ersin, Tayfur, Welinton, Montero, Umut, Kerem, Atiba, Alli, Redmond, Muleka, Cenk.
Serik BLD: İbrahim, Fırat, Erbay, Mehmet, Mustafa, Sebahattin, Erdi, Halil, Burak, Üstün, Harun