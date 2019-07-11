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Beşiktaş, salonda çalıştı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Tesisleri’nde bu sabah salonda yaptığı çalışmayla devam etti.

11 Temmuz 2019 Perşembe 12:53
Beşiktaş, salonda çalıştı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına Riva Hasan Doğan Tesisleri’nde bu sabah salonda yaptığı çalışmayla devam etti.


Siyah-beyazlıların Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanında denge ve kuvvet çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, salonda iki grup halinde yapılan; ısınma, bisiklet ve streching çalışması ile başladı. Denge ve kuvvet çalışmalarının yer aldığı istasyonlar değişmeli olarak yapıldı. Antrenman rejenarasyon çalışması ile tamamlandı.


Antrenmana izinli olan Gary Medel ve Atiba Hutchinson ile tedavi olan Rıdvan Yılmaz katılmadı. Burak Yılmaz özel programına devam ederken Dorukhan Toköz ise takımla birlikte çalıştı.


Beşiktaş, yarın izin yapacak ve yeni sezon hazırlıklarını 13-21 Temmuz tarihleri arasında Riva Hasan Doğan Tesisleri’nde yapacağı kampla sürdürecek.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 12:53
  1. doğa

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