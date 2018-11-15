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Beşiktaş, sağanak yağış altında çalıştı

Beşiktaş, Süper Lig’de Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sağanak yağmur altında bu akşam yaptığı antrenmanı sürdürdü.

15 Kasım 2018 Perşembe 19:47
Beşiktaş, sağanak yağış altında çalıştı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5’e 2 çalışması, küçük oyunların yer aldığı çalışmalar, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi. 
Antrenmana milli takımlarda olan; Ljajic, Atiba, Larin, Vida, Pepe, Babel, Medel, Roco, Oğuzhan ve Güven katılmadı. 
Bu arada, U-21 takımından; Mehmet Yılmaz, Oğuzhan Aydoğan, Yusuf Bildik, Yusuf Atasoy, Kartal Kayra Yılmaz, Marlon Bülent Üçüncü ve Rıdvan Yılmaz, antrenmanda yer aldı. 
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. 

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 19:47
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