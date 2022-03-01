Beşiktaş resmen açıkladı: O golcüyle ilgileniyoruz!

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Real Sociedad'da kiralık oynayan Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth'la ilgilendiklerini doğruladı.

Kazancı yaptığı açıklamada, "Sörloth'u kim istemez. Listemizde var, ilgilendiğimiz bir isim. Ancak bu ilgimiz transferin gerçekleşeceği anlamına gelmez. Bonservisi var ve bu şekilde almamız zor. Kiralık olursa her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

SATIN ALMA OPSİYONU 15 MİLYON EURO

Real Sociedad, Sörloth'u sezon başında 2 milyon euroya RB Leipzig'den kiralamıştı. İspanyol ekibinin sezon sonunda 15 milyon euro karşılığında 26 yaşındaki Norveçli golcünün bonservisini satın alma opsiyonu da bulunuyor.

TRABZONSPOR'DA 33 GOL ATTI

Öte yandan Alexander Sörloth 2019/20 sezonunda Trabzonspor formasıyla 49 maçta 33 kez gol sevinci yaşamıştı.