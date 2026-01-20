Beşiktaş rekor kırdı!

Yenilmezlik serisini 9 maça çıkaran Beşiktaş, Kayserispor'a karşı bu sezon en fazla şut çektiği (31) maçı oynadı.

Beşiktaş, Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında sahasında Kayserispor'u ağırladı.

Siyah-beyazlılar, Kayserispor'u 90+5. dakikada El Bilal Toure'nin attığı golle 1-0 mağlup etti.

Beşiktaş, bu 3 puan ile birlikte galibiyet serisini 4 maça yükseltti. Siyah-beyazlılar, toplamda ise 9 maçtır kaybetmiyor.

BEŞİKTAŞ'TAN REKOR

Öte yandan Beşiktaş, bu sezon en fazla şut çektiği (31), isabetli pas verdiği (564) ve orta yaptığı (39) Süper Lig maçını Kayserispor'a karşı oynadı ve 1-0 ile galibiyeti aldı.

✅1-3 Antalyaspor

⭕1-1 Samsunspor

✅0-2 Fatih Karagümrük

⭕2-2 Gaziantep FK

⭕3-3 Trabzonspor

✅1-0 Çaykur Rizespor

✅1-2 Fenerbahçe (Türkiye Kupası)

✅3-0 Ankara Keçiörengücü (Türkiye Kupası)

✅1-0 Kayserispor