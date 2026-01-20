Beşiktaş rekor kırdı!
Yenilmezlik serisini 9 maça çıkaran Beşiktaş, Kayserispor'a karşı bu sezon en fazla şut çektiği (31) maçı oynadı.
Yenilmezlik serisini 9 maça çıkaran Beşiktaş, Kayserispor'a karşı bu sezon en fazla şut çektiği (31) maçı oynadı.
Beşiktaş, Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında sahasında Kayserispor'u ağırladı.
Siyah-beyazlılar, Kayserispor'u 90+5. dakikada El Bilal Toure'nin attığı golle 1-0 mağlup etti.
Beşiktaş, bu 3 puan ile birlikte galibiyet serisini 4 maça yükseltti. Siyah-beyazlılar, toplamda ise 9 maçtır kaybetmiyor.
BEŞİKTAŞ'TAN REKOR
Öte yandan Beşiktaş, bu sezon en fazla şut çektiği (31), isabetli pas verdiği (564) ve orta yaptığı (39) Süper Lig maçını Kayserispor'a karşı oynadı ve 1-0 ile galibiyeti aldı.
✅1-3 Antalyaspor
⭕1-1 Samsunspor
✅0-2 Fatih Karagümrük
⭕2-2 Gaziantep FK
⭕3-3 Trabzonspor
✅1-0 Çaykur Rizespor
✅1-2 Fenerbahçe (Türkiye Kupası)
✅3-0 Ankara Keçiörengücü (Türkiye Kupası)
✅1-0 Kayserispor