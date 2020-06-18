  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Beşiktaş, Rebocho ile vedalaştı

Beşiktaş, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Pedro Rebocho ile sözleşmesinin sona ermesi üzere yollarını ayırdığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 14:06:24 -
Beşiktaş, Rebocho ile vedalaştı

Beşiktaş, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Pedro Rebocho ile sözleşmesinin sona ermesi üzere yollarını ayırdığını açıkladı.


Beşiktaş, kiralık olarak formasını giyen Pedro Rebocho’nun sözleşme süresinin dolmasının ardından yollarını ayırdı. Siyah-beyazlı kulüpten, Rebocho için şu açıklama yapıldı:


"2019-20 sezonu başında bir yıllık kiralık transfer olarak kadromuza katılan Pedro Rebocho ile sözleşme süresinin sona ermesi ve gelecek sezon kadro planlamasında yer almamasından dolayı karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.


Pedro Rebocho, Futbol Takımımızın bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenman öncesinde; Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın, teknik heyetimiz ve futbolcularımızla vedalaştı.


Pedro Rebocho’ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı