Beşiktaş randevu alamadı
Şampiyonlar ligi için güçlü kadro kurmak isteyen ve iç transfere yoğunlaşan Beşiktaş Rachid Ghezzal'ın kulübü Leicester City’den, henüz randevu alamadı.
Beşiktaş'ta, Sporting Lizbon ve Valentin Rosier'le görüşmeler olumlu ilerliyor. Ancak Rachid Ghezzal'ın kulübü Leicester City, Kartal'a henüz randevu bile vermedi.
Cezayir basınına konuşan Ghezzal ise, "Beşiktaş'ta kalmak istediğimi söylemiştim. Kararım değişmedi." diye konuştu.
Sergen Yalçın tamam
Öte yandan Sergen Yalçın, senelik 1.6 milyon euro karşılığında Beşiktaş'la yeniden anlaştı. Başarılı çalıştırıcı, Şampiyonlar Ligi'nde de takımının başında olacak. Transfer çalışmaları da devam ediyor.