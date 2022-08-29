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Spor Beşiktaş, Premier Lig'e abone oldu!
Spor

Beşiktaş, Premier Lig'e abone oldu!

Kadrosuna Premier Lig'den birçok ismi katan Beşiktaş, Manchester United’ın kadroda düşünmediği Axel Tuanzebe ile görüşüyor.

Yeniakit Publisher
2022-08-29 17:30:00 -
Beşiktaş, Premier Lig'e abone oldu!

Kadrosuna Premier Lig'den birçok ismi katan Beşiktaş , stoper transferi için de Ada'ya yöneldi. Siyah-Beyazlılar bir dönem transferi için yoğun mesai harcadığı İngiliz stoper Axel Tuanzebe için yeniden atağa kalktı.

Beşiktaş Yönetimi'nin Tuanzebe transferi için ısrarcı olduğu ve transferi bu hafta sonuçlandırmak istediği belirtildi. Kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 7 milyon Euro... Premier Lig'de 28 kez forma giyen Tuanzebe, geçen sezon İtalyan ekibi Napoli'de kiralık olarak forma giydi.

Takvim'e göre; kariyeri boyunca 124 karşılaşmada forma giyen yıldız oyuncu 2 gol atarken 2 de asist yaptı. Güçlü fiziğinin yanı sıra tekniğiyle de dikkat çeken Tuanzebe için Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in de çok ısrarcı olduğu biliniyor.

GEÇEN SEZON 8 MAÇ KAÇIRDI

Tuanzebe geçen sezon Napoli'de sakatlığı nedeniyle 8 maç kaçırdı. Bir önceki sezon ise 20 maçta oynayamadı.

 


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