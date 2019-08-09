0553 313 94 23

Beşiktaş Portekizli sol beki renklerine kattı

Beşiktaş, Guingamp’dan 24 yaşındaki sol bek Pedro Rebocho’yu 1 yıllığına opsiyonlu olarak kiraladı.

09 Ağustos 2019 Cuma 09:53
Beşiktaş Portekizli sol beki renklerine kattı

Beşiktaş, Guingamp’dan 24 yaşındaki sol bek Pedro Rebocho’yu 1 yıllığına opsiyonlu olarak kiraladı.


Fransız ekibi Guingamp, Portekizli stoper Pedro Rebocho’nun 1 yıllığına opsiyonlu olarak Beşiktaş’a kiralandığını duyurdu. Kulüp yaptığı paylaşımla futbolcuya teşekkür etti.


Geçen sezon takımı küme düşmesine rağmen Ligue 1’de oldukça iyi bir performans gösteren Rebocho, 38 haftalık maratonun 36 maçında sahada yer aldı ve 8 asist yaptı. Portekizli oyuncu, lig kupası ve Fransa Kupası’nda ise görev yaptığı 7 karşılaşmada, 4 kez gol pası verdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 09:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Demir ve demir dışı metaller ihracatı 5 milyar dolara dayandı
    1. Demir ve demir dışı metaller ihracatı..
    2. Bakan Kurum, Denizli'de incelemelerde..
    3. Hayvan yetiştiricilerine sahte para ve..
    4. Bangladeş'te 500 bin Arakanlı Müslüman..
    5. Kıbrıs'ta önemli görüşme! Bir araya..
    6. Bayramda deri sektörüne 200 milyon..
    7. Diyarbakır'da kaçak elektrik..
    8. İstanbul'da Kurban Bayramı ve 30..
    9. Almanya'nın ihracatı haziranda azaldı
    10. Arsenal, David Luiz'i transfer etti
    11. Sürücülere bayram tatili uyarısı
    12. Gaziantep'te uyuşturucu ticareti..
    13. Akaryakıtta çifte indirim
    14. Suudi Arabistan Husilere ait İHA’yı..
    15. Öğrenciler in tercihi yine Iğdır..
    16. Bayram yaklaşınca kurban pazarı..
    17. Başkan Dündar çarşı esnafı ile..
    18. Malezya’da kayıp İrlandalı kızın ayak..
    19. Teknosa'dan "bayram kampanyası"
    20. İzmirliler bayramda toplu ulaşımdan..
    21. Evde çıkan yangında 4 ton buğday küle..
    22. Kastamonu'da feci kaza! 6 yaralı
    23. İptal edilen Çeşme-Atina feribot..
    24. Vali Recep Soytürk’ün Kurban Bayramı..
    25. Ödemeler dengesi (2)
    26. Mamak’ta mezarlıklar bayrama..
    27. Temmuz ayında Türk hava sahasında 1..
    28. Coca-Cola İçecek, ikinci çeyrekte..
    29. Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü..
    30. "Yeşil kaplumbağalar" sokaklarda çöp..
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Eminönü'nde yaşanan olayla ilgili Emniyet'ten açıklama
    Eminönü'nde yaşanan olayla ilgili Emniyet'ten açıklama
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!