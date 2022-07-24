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Spor Beşiktaş, Philippe Keny transferinde sona yakın
Spor

Beşiktaş, Philippe Keny transferinde sona yakın

Beşiktaş, Philippe Keny için Bandırmaspor ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlılar Senegalli oyuncunun bonservisine 900 bin Euro ödemeyi kabul etti.

Yeniakit Publisher
2022-07-24 21:24:00 -
Beşiktaş, Philippe Keny transferinde sona yakın

Beşiktaş, Bandırmaspor'un golcüsü Philippe Keny’i kadrosuna katıyor.

Bandırmaspor'la anlaşmaya varıldı

Siyah beyazlılar, 23 yaşındaki Senegalli oyuncu konusunda TFF 1. Lig ekibi Bandırmaspor ile anlaşmaya vardı.

900 bin Euro bonservis bedeli ödenecek

Beşiktaş Keny için Bandırmaspor’a 900 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca bir sonraki satıştan da % 20 pay verilecek.

Senegalli oyuncuya 4 yıllık sözleşme öneren siyah beyazlılar, Keny’in cevabını bekliyor.

Forvet ve sol kanatta oynayabiliyor

Forvet pozisyonun yanı sıra hücum hattının sol kanadında da görev yapan Keny, Fransa’nın Tours ve Chateauroux takımlarında forma giydi.

Geçen sezon Bandırmaspor’a transfer olan Senegalli forvet, oynadığı 36 maçta 14 gol attı, 7 asist yaptı.

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