Beşiktaş, Pedro Rebocho'yu transfer etti!
Beşiktaş sol bek mevkisinde istediği transferi sonunda gerçekleştirdi..09 Ağustos 2019 Cuma 09:07
Beşiktaş sol bek mevkisi için yaptığı arayışlarda mutlu sona ulaştı. Siyah Beyazlı ekip, Guingamp forması giyen Portekizli sol bek Pedro Rebocho'yu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.
Kara kartallar önümüzdeki sezon sol bek mevkisi için arayışlarının sürdürürken aradığı oyuncuyu Fransa'da buldu.Siyah Beyazlı ekip, Guingamp formasıyla Ligue 1’de oldukça iyi bir performans gösteren Pedro Rebocho'yu 1 yıllık satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna kattı.
Transfer ile ilgili henüz bonservis bedeli ve oyuncunun maaşı bilinmezken bugün içinde hepsinin açıklanması bekleniyor. 25 yaşındaki Portekizli isim bugün İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçecek.
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