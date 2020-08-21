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Spor Beşiktaş, PAOK maçı için UEFA'ya oyuncu listesini gönderdi
Spor

Beşiktaş, PAOK maçı için UEFA'ya oyuncu listesini gönderdi

Yeniakit Publisher
2020-08-21 13:14:05 -
Beşiktaş, PAOK maçı için UEFA'ya oyuncu listesini gönderdi

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın PAOK takımıyla oynayacağı maç için UEFA'ya oyuncu listesini gönderdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, listede yeni transfer Welinton Souza da yer aldı.

UEFA'ya gönderilen listede şu futbolcular bulundu:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Kartal Kayra Yılmaz, Rıdvan Yılmaz, Douglas, Roco, Vida, Welinton, Hasic, Atiba, Erdoğan Kaya, Larin, Lens, Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Ljajic, Mensah, N'Koudou, N'Sakala, Oğuzhan Özyakup, Boyd, Umut Nayir, Güven Yalçın, Emre Bilgin

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