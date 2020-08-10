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Spor

Beşiktaş-Paok eşleşmesi sonrası küstah yorum! Cevaplar gecikmedi

Trabzonspor’un cezası nedeniyle Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazanan Beşiktaş’ın 2. Ön Eleme’deki rakibi Yunanistan temsilcisi Paok oldu. Doğu Akdeniz ve Ege’de yaşanan son gerilimin ardından Türkiye ve Yunanistan’ı yeniden karşı karşıya gelecek olması sosyal medyada büyük yankı buldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-10 15:30:00 -
Beşiktaş-Paok eşleşmesi sonrası küstah yorum! Cevaplar gecikmedi

Şampiyonlar Ligi’ne 2. Ön eleme turundan katılacak olan temsilcimiz Beşiktaş’ın rakibi Yunan ekibi Paok oldu. Müsabaka tek maç üzerinden seyircisiz oynanacak. Maçın hangi ülkede oynanacağına ilişkin kura çekiminde de Yunanistan çıktı.

Karşılaşmanın 25 ya da 26 Ağustos'ta oynanması bekleniyor. UEFA ilerleyen günlerde maçın resmi tarihi ile ilgili bir açıklama yapacak.

Beşiktaş-Paok eşleşmesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Türkiye’nin Yunanistan ile Doğu Akdeniz ve Ege’de yaşadığı gerilime göndermeler yapan siyah beyazlı taraftarlardan bomba yorumlar geldi.

Özellikle son olarak Doğu Akdeniz'de Mısır ile Yunanistan arasında yapılan anlaşma sonrası Türkiye'nin Navteks ilanının ardından kura çekiminde de iki ülkenin karşı karşıya gelecek olması zamanlama olarak manidar karşılandı.

Yunan bir taraftarın 'En iyi Türk ölü Türk' demesi sonrası Türk taraftarlardan sert yorumlar geldi.

İşte sosyal medyada gelen o yorumlar:

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