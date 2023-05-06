Beşiktaş ortalığı fena karıştıracak.. Çok konuşulacak detayı... Kartal uçuşa geçti!
Zirve yarışında geçtiğimiz hafta Galatasaray’ı 3-1 yenerek ligin 33. haftasında Antalyaspor deplasmanına çıkan Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 yenerek maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.
Zirve yarışında geçtiğimiz hafta Galatasaray’ı 3-1 yenerek ligin 33. haftasında Antalyaspor deplasmanına çıkan Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 3-1 yenerek maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.
6. dakikada Maxim’in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta, Helton Leite topu iki hamlede kontrol etti.
27. dakikada Erdal Rakip’in ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Mert Günok gole izin vermedi.
32. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Fernando’nun sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşla ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Ömer Toprak’ın kafayla vurduğu top, ön direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-0.
38. dakikada Fernando’nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Fredy’in şutunda top yandan auta çıktı. 45. dakikada Hadziahmetovic’in ceza sahası dışından şutunda, kaleci Helton Leite topu kornere çeldi.
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Karşılaşmanın ilk yarısını Antalyaspor 1-0 önde bitirdi.
50. dakikada Masuaku’nun serbest vuruşunda topla buluşan Cenk Tosun’dan önce araya giren Fredy tehlikeyi büyümeden önledi. 53. dakikada Gedson’un ortasında topla buluşan Aboubakar’ın vuruşu kornere çıktı.
54. dakikada Masuaku’nun korner vuruşuna iyi yükselen Aboubakar’ın kafa vuruşu ağlara gitti: 1-1
62. dakikada Fernando’nun korner atışında Mert’in boşa çıktığı pozisyonda Veysel Sarı’nın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı. 69. dakikada Onur’un pasında ceza sahası içinde Aboubakar’ın dönerek yaptığı vuruş auta gitti.
82. dakikada Bünyamin, VAR uyarısı sonucu kırmızı kartla Antalyaspor’u 10 kişi bıraktı. 84. dakikada Beşiktaş kaptanı Cenk Tosun takımını öne geçirdi: 1-2
89. dakikada Tayfur’un pasında sahneye yine çıkan Aboubakar attığı golle maçın skorunu ortaya çıkardı: 1-3