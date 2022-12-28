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Spor Beşiktaş Nijeryalı Fisayo Dele-Bashiru'yu listesine aldı
Spor

Beşiktaş Nijeryalı Fisayo Dele-Bashiru'yu listesine aldı

Şenol Güneş'in gelişiyle çıkış arayan Beşiktaş, İngiltere League One takımlarından Sheffield Wednesday forması giyen Fisayo Dele-Bashiru'yu listesine aldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 20:20:00 -
Beşiktaş Nijeryalı Fisayo Dele-Bashiru'yu listesine aldı

Beşiktaş, ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına hız verdi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Kara Kartal, İngiltere League One ekiplerinden Sheffield Wednesday forması giyen Fisayo Dele-Bashiru ile ilgilendiği iddia edildi.

Antalyaspor'un da listesinde

Haberde, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Nijeryalı orta saha oyuncusunu Beşiktaş'ın dışında Antalyaspor, Bristol City ve PSV Eindhoven'ın da transfer listesine aldığı belirtildi.

"Bu konuyla hiç ilgilenmedim"

Bristol City Teknik Direktörü Nigel Pearson, Fisayo Dele-Bashiru iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu. Pearson, "Bu konuyla hiç ilgilenmedim. Bu haberlerin nereden geldiğini bilmiyorum. Belki de oyuncunun menajeri yaptırıyordur" dedi.

Güncel piyasa değeri 300 bin Euro olan 21 yaşındaki oyuncu, bu sezon forma giydiği 23 maçta 5 gol ve 3 asist kaydetti.

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