Beşiktaş Necip Uysal'ın maaş konusunda indirime gitmesini istiyor

Beşiktaş bir yandan ücretlerini alamadıkları iddiasıyla takımdan ayrılan oyuncuların şokunu yaşarken diğer yandan futbol takımının maliyetini düşürmek için çalışmalarına devam etmek zorunda kaldı.

Siyah beyazlılarda önceki yönetimler tarafından 550 bin TL olan yıllık maaşı 1 milyon 200 bin Euro’ya çıkarılan Necip Uysal’dan da indirim istendi.

Yönetim Necip’ten umutlu

Yıllık garanti ücreti 3’te 2 oranında azalacak olan 29 yaşındaki futbolcu ise rakam konusunda 2 hafta düşünmek istediğini kulübe iletti.

Siyah beyazlılar kulübün alt yapısından yetişen ve yılda 10 milyon TL’ye yakın para kazanan Necip’in indirime sıcak bakacağına inandıklarını ifade ettiler.