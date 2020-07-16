Beşiktaş Necip Uysal'ın maaş konusunda indirime gitmesini istiyor
Beşiktaş ekonomik kriz nedeniyle bir hayli sıkıntıda. Bu ekonomik kriz Necip’i de etkiledi. Siyah beyazlı kulüp 1 milyon 200 bin euro alan Necip Uysal’a yıllık 400 bin euro verebileceklerini iletti.
Beşiktaş bir yandan ücretlerini alamadıkları iddiasıyla takımdan ayrılan oyuncuların şokunu yaşarken diğer yandan futbol takımının maliyetini düşürmek için çalışmalarına devam etmek zorunda kaldı.
Siyah beyazlılarda önceki yönetimler tarafından 550 bin TL olan yıllık maaşı 1 milyon 200 bin Euro’ya çıkarılan Necip Uysal’dan da indirim istendi.
Yönetim Necip’ten umutlu
Yıllık garanti ücreti 3’te 2 oranında azalacak olan 29 yaşındaki futbolcu ise rakam konusunda 2 hafta düşünmek istediğini kulübe iletti.
Siyah beyazlılar kulübün alt yapısından yetişen ve yılda 10 milyon TL’ye yakın para kazanan Necip’in indirime sıcak bakacağına inandıklarını ifade ettiler.