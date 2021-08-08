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Spor

Beşiktaş Nainggolan'ın peşinde

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Radja Nainggolan ile ilgili bilgi verdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 21:07:00 -
Beşiktaş Nainggolan'ın peşinde

Beşiktaş'ın transfer listesinin üst sıralarında yer alan Radja Nainggolan ile ilgili İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla açıklamalarda bulundu.

Sport İtalia'da görev alan Pedulla, konu ile ilgili yaptığı konuşmasında Beşiktaş'ın, Nainggolan ile temasta olduğunu ifade ederken, oyuncunun önceliğini de açıkladı.

"Transfer önceliği..."

Pedulla, yaptığı açıklamada, "Radja Nainggolan, şüphesiz ki Cagliari'ye dönmek istiyor ancak Cagliari yönetiminin bunun için Inter ile yeniden müzakerelere başlaması gerekiyor. Beşiktaş hakkında çok şey konuşuluyor ve bu konuşulanlar doğru. Menajeri ile temasa geçtiler. Ayrıca, oyuncuya cazip bir teklif sundular. Ancak, Nainggolan için Cagliari her zaman öncelikli durumda. Şu an için Beşiktaş'ın teklifini bekletiyor." dedi.

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