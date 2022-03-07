Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, Galatasaray derbisi öncesi kritik bir maça çıkıyor. Siyah-Beyazlılar seyircisi önünde zirve takibini sürdüren Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.

Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçına kadın hakem

Ligde geçen hafta Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, haftaya 44 puanla 6. sırada girdi.

Yaptığı 27 maçta 46 puan toplayan Medipol Başakşehir ise 3. sırada yer alıyor.

MUHTEMEL İLK 11

Ersin, Rosier-Welinton-Serdar-Umut, Necip, Ghezzal-Atiba-Teixeira-Larin, Batshuayi

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon iç sahada oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi aldı.

Dolmabahçe'de Trabzonspor ve Giresunspor'a mağlup olan Beşiktaş, Adana Demirspor ve Fraport TAV Antalyaspor'la ise berabere kaldı.

Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynadığı son lig müsabakasında Altay'ı 1-0 yenmişti.

- Beş futbolcu ceza sınırında

Siyah-beyazlı ekipte Medipol Başakşehir müsabakası öncesi Cyle Larin, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Welinton ve Oğuzhan Özyakup sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sakatlığı süren Oğuzhan Özyakup'un forma giyme şansı bulunmazken, diğer dört futbolcu ise Medipol Başakşehir önünde sarı kart görmeleri halinde 29. haftadaki Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek.

Siyah-beyazlı ekipte Oğuzhan Özyakup'un yanı sıra, Miralem Pjanic ve Josef de Souza'nın da tedavileri devam ediyor.

Sivasspor maçının ısınması sırasında sakatlık geçiren ve son anda kadrodan çıkarılan Domagoj Vida'nın ise karşılaşmada görev yapması bekleniyor.

Medipol Başakşehir'de tedavisi süren kaptan Mahmut Tekdemir'in bu maçta da forma giymesi beklenmiyor.

Bu sezon üçer sarı kart gören Youssouf Ndayishimiye, Fredrik Gulbrandsen, Hasan Ali Kaldırım ve Salih Uçan ise ceza sınırında bulunuyor.

Süper Lig'in 28. haftasında karşılaşacak Beşiktaş ile Medipol Başakşehir, 31. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı takım, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 30 maçta galip gelmekte zorlandı. Rakibine 8 kez üstünlük kurabilen Beşiktaş, 9 maçtan ise mağlup ayrıldı.

İki takım arasındaki 13 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Son 4 maç 3-2'lik skorlarla tamamlandı

İki takım arasında oynanan son 4 maç 3-2'lik skorlarla tamamlandı.

Beşiktaş, geçen sezon ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan 3 maçta Medipol Başakşehir'e 3-2'lik skorlarla üstünlük kurmayı başardı.

Medipol Başakşehir ise bu sezonun ilk yarısındaki lig maçında siyah-beyazlı ekibi 3-2 yendi.

Siyah-beyazlı ekibin 39 golüne, Medipol Başakşehir 40 golle karşılık verdi.

İki ekip Süper Lig'de 27 kez karşılaşırken, Medipol Başakşehir 8, Beşiktaş ise 7 kez kazandı.

Taraflar arasındaki 12 maçta da beraberlik bozulamadı. İki ekip de ligde 37'şer gol kaydetti.