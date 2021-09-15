  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fatih Erbakan'ın açıklamasını çarpıtan Mehmet Ceyhan'ı böyle ti'ye aldı: mRNA aşılarının 330 yıldır yapıldığını öğrenmiş olduk

Feyza Aktan şiddeti bu sözlerle anlattı: Özcan Deniz boğazımdan tutup tokatladı!

O ilimizin valiliğinden flaş uyarı: Tedbirli olun!

Türkiye'den altın müjdesi

Afganistan’ın eski genelkurmay başkanından flaş çağrı: Türkiye'den bunu talep ediyorum

Anketlerde oyu yüzde 1 civarında! Davutoğlu'nun açıkladığı oy oranı güldürdü

AK Parti'den gündemi sarsan açıklama: HDP kimi isterse o olacak

Ayrıntılı rapor ortaya çıktı! THK'yı bakın nasıl yemişler

Ha CHP ha Cumhuriyet genleri tıpatıp aynı! Gerici ve yobaz Cumhuriyet’ten ‘çarşaf’ hazımsızlığı

Uzman isimden altın için son dakika uyarısı geldi! Merakla beklenen rakamlar sonrası...
CHP'li İBB'ye sert tepki: Yeni güne yapmaya çalışarak değil bozmaya çalışarak başlamışlar
Mamutlar geri dönüyor!
THY Avrupa'da destan yazmaya devam ediyor
İşte Batı’nın gerçek yüzü: Festival adına 1500 yunus katledildi!
Spor Beşiktaş maçı şifresiz kanalda mı? Beşiktaş maçı şifresiz mi?
Spor

Beşiktaş maçı şifresiz kanalda mı? Beşiktaş maçı şifresiz mi?

Beşiktaş maçı şifresiz mi olacak? Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Alman ekibi Borissia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Exxen'den yayımlanacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın maçın şifresiz yayınlanması yönünde çağrı yaptı. Peki, Beşiktaş maçı şifresiz mi olacak? Beşiktaş maçı şifresiz nasıl izlenir?

Yeniakit Publisher
2021-09-15 00:14:00 - 2021-09-15 00:31:57
Beşiktaş maçı şifresiz kanalda mı? Beşiktaş maçı şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan başladı. Beşiktaş ilk maçında Borissia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş maçı şifresiz kanalda mı?

Beşiktaş maçı şifresiz kanalda mı? Beşiktaş maçı şifresiz mi?

Beşiktaş ile Borissia Dortmund bu akşam 19.45'te karşı karşıya gelecek. Mücadele Exxe'den naklen yayımlanacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın, maçın şifresiz kanaldan yayımlanması yönünde çağrıda bulundu. Yalçın, “Ben tüm ülkenin bu maçı izlemesini isterim. Ülkemizi temsil ediyoruz. Alacağımız puanlar bundan sonrası için çok önemli olacak. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın alacağı puanlar da önemli. Onlara da başarılar diliyorum. İstanbul'un 3 büyük camiası ülkeye puan kazandırmak için elinden geleni yapacak. Exxen maçı açabilir bence. Sosyal medyada insanların izlemek istediğini gördüm. Acun'dan rica etmek lazım. Açsın kanalı, bütün halk izlesin. Bir seferlik böyle bir şey yapabilirsin” dedi.

Konu hakkında Acun Ilıcalı’dan cevap geldi. Haber Global canlı yayına katılan Acun Ilıcalı, “İnsanların böyle şeyler istemesi normal. Sergen hoca ile 2 sene çalıştık beraber tatil yaptık bu haziranda. Çok başarılı çok değerli dostum. Bugünkü isteği kendi gönlünden gelen bir şey. İstek var istek var. Herkesin kendi alanında kendi işi var. Şampiyonlar Ligi parası var Beşiktaş'ın aldığı. Bu para nerden geliyor. Kulüplerden gelmiyor. Biz UEFA'ya gidip para veriyoruz onlar kulüplere veriyor. Sonuçta ben kulüplere destek olmuş oluyorum böylece. Ben Beşiktaş'ın maçını verirsem, bu kez Galatasaraylılar ve Fenerbahçeliler de istemez mi? Benim Beşiktaşlılarla aram çok iyi ama Galatasaray ve Fenerbahçe ile de öyle. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. Ligi de bedava yayınlayalım o zaman? Bu maç yaptık öbür maç nasıl olacak? Keşke elimde sihirli destek olsa da yapsam... "Ben Beşiktaş'ın maçını verirsem, bu kez Galatasaraylılar ve Fenerbahçeliler de istemez mi? Benim Beşiktaşlılarla aram çok iyi ama Galatasaray ve Fenerbahçe ile de öyle. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. Ligi de bedava yayınlayalım o zaman? Bu maç yaptık öbür maç nasıl olacak? Keşke elimde sihirli destek olsa da yapsam” cevabını verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay