Şampiyonlar Ligi’nde heyecan başladı. Beşiktaş ilk maçında Borissia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş maçı şifresiz kanalda mı?

Beşiktaş maçı şifresiz kanalda mı? Beşiktaş maçı şifresiz mi?

Beşiktaş ile Borissia Dortmund bu akşam 19.45'te karşı karşıya gelecek. Mücadele Exxe'den naklen yayımlanacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın, maçın şifresiz kanaldan yayımlanması yönünde çağrıda bulundu. Yalçın, “Ben tüm ülkenin bu maçı izlemesini isterim. Ülkemizi temsil ediyoruz. Alacağımız puanlar bundan sonrası için çok önemli olacak. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın alacağı puanlar da önemli. Onlara da başarılar diliyorum. İstanbul'un 3 büyük camiası ülkeye puan kazandırmak için elinden geleni yapacak. Exxen maçı açabilir bence. Sosyal medyada insanların izlemek istediğini gördüm. Acun'dan rica etmek lazım. Açsın kanalı, bütün halk izlesin. Bir seferlik böyle bir şey yapabilirsin” dedi.

Konu hakkında Acun Ilıcalı’dan cevap geldi. Haber Global canlı yayına katılan Acun Ilıcalı, “İnsanların böyle şeyler istemesi normal. Sergen hoca ile 2 sene çalıştık beraber tatil yaptık bu haziranda. Çok başarılı çok değerli dostum. Bugünkü isteği kendi gönlünden gelen bir şey. İstek var istek var. Herkesin kendi alanında kendi işi var. Şampiyonlar Ligi parası var Beşiktaş'ın aldığı. Bu para nerden geliyor. Kulüplerden gelmiyor. Biz UEFA'ya gidip para veriyoruz onlar kulüplere veriyor. Sonuçta ben kulüplere destek olmuş oluyorum böylece. Ben Beşiktaş'ın maçını verirsem, bu kez Galatasaraylılar ve Fenerbahçeliler de istemez mi? Benim Beşiktaşlılarla aram çok iyi ama Galatasaray ve Fenerbahçe ile de öyle. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. Ligi de bedava yayınlayalım o zaman? Bu maç yaptık öbür maç nasıl olacak? Keşke elimde sihirli destek olsa da yapsam... "Ben Beşiktaş'ın maçını verirsem, bu kez Galatasaraylılar ve Fenerbahçeliler de istemez mi? Benim Beşiktaşlılarla aram çok iyi ama Galatasaray ve Fenerbahçe ile de öyle. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. Ligi de bedava yayınlayalım o zaman? Bu maç yaptık öbür maç nasıl olacak? Keşke elimde sihirli destek olsa da yapsam” cevabını verdi.