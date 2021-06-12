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Spor Beşiktaş Luuk de Jong'la görüştü!
Spor

Beşiktaş Luuk de Jong'la görüştü!

Forvete takviye yapacak olan Beşiktaş'ın Sevilla'dan Luuk de Jong'un transferi için görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 23:06:00 -
Beşiktaş Luuk de Jong'la görüştü!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş , hücum hattına bir takviye yapmaya odaklanmış durumda. Bu doğrultuda birçok ismi listesine ekleyen Beşiktaş'ın son olarak Sevilla'nın Hollandalı forveti Luuk de Jong ile ilgilendiği iddia edildi.

AS'ın haberine göre PSV'nin de kadrosuna katmak istediği De Jong için Beşiktaş, menajeri Louis Laros ile bir görüşme gerçekleştirdi. Beşiktaş'ın oyuncuya cazip bir sözleşme teklifinde bulunduğu belirtiliyor.

Beşiktaş'ın oyuncuya sunduğu cazip teklife rağmen Sevilla'nın bonservis talebini aşması gerektiği aktarılmakta. Sevilla, 2019'da PSV'den 12 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Luuk de Jong'dan yine bir bonservis geliri elde etmeyi planlıyor.

Bu sezon Sevilla formasıyla toplam 48 maçta görev yapan 30 yaşındaki forvet; 9 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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