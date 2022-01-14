Beşiktaş kupada kimle eşleşti? Türkiye Kupası Beşiktaş’ın rakibi kim?
Türkiye kupası eşleşmeleri | Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Futbolseverler Türkiye Kupası’nda son 16 turu eşleşmelerini araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş Türkiye Kupası’nda kimle karşılaşacak?
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Kura çekiminin ardından Beşiktaş’ın rakibinin kim olduğu araştırılmaya başladı. Peki, Beşiktaş kupada kimle rakip oldu?
Beşiktaş kupada kimle eşleşti? Türkiye Kupası Beşiktaş’ın rakibi kim?
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, TFF Yönetim Kurulu üyeleri Ali Düşmez ve İsmail Erdem, TFF Futbol Hizmetlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turu müsabakaları, 8, 9 ve 10 Şubat tarihlerinde yapılacak. Kupada bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi uygulanmaya başlanacak.
Beşiktaş son 16 turunda Göztepe ileeşleşti.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yapılan kura çekimi sonucunda son 16 turu eşleşmeleri şöyle oldu:
Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor
VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor
Kasımpaşa-Gaziantep FK
Fenerbahçe-Yukatel Kayserispor
Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor
Royal Hastanesi Bandırmaspor-Demir Grup Sivasspor
Altaş Denizlispor-Trabzonspor
Beşiktaş-Göztepe