Beşiktaş kupada finale çıktı
Beşiktaş Türkiye Kupası yarı final maçında normal süresi 2-2 sona eren maçta Başakşehir'i 3-2 yenerek finale çıktı.
Beşiktaş ile Medipol Başakşehir, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Müsabakayı Beşiktaş 3-2 kazandı ve finale yükseldi.
Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş, 17. dakikada Aboubakar ve 22. dakikada Vida'nın kaydettiği golle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda oyundan düşen Beşiktaş karşısında Medipol Başakşehir, 60. dakikada Deniz Türüç ve 67. dakikada Giuliano'nun golleriyle eşitliği yakaladı: 2-2. Karşılaşmanın normal süresi 2-2 sona erdi ve maç uzatmalara gitti.
Beşiktaş, 102. dakikada Larin'in golüyle yeniden öne geçti: 3-2. Maçta başka gol olmadı ve Beşiktaş adını finale yazdırdı.