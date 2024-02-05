  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş kupa hazırlıklarına başladı
Spor

Beşiktaş kupa hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2024-02-05 15:09:00 -
Beşiktaş kupa hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına bu sabah başladı.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Dünkü maçta oynayan futbolcular, rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma koşuları, pas çalışması ve 5'e 2 çalışmasıyla başladıkları idmanı, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdirdi.

Siyah-beyazlılar, Antalyaspor maçının hazırlıklarına, yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gerilim tırmanıyor! ABD'nin Suriye'deki üssüne İHA saldırısı
Dünya

Gerilim tırmanıyor! ABD'nin Suriye'deki üssüne İHA saldırısı

​​​​​​Suriye'de Fırat Nehri'nin batı yakasındaki İran destekli gruplar, Deyrizor ilinde ABD askerlerinin konuşlandığı Ömer Petrol Sahası Üss..
Adaylığı gasp edilmişti! Özgür Özel’e çağrı “Adaylığımı geri verin”
Gündem

Adaylığı gasp edilmişti! Özgür Özel’e çağrı “Adaylığımı geri verin”

CHP Genel Merkezi, tarafından Çiğli’de aday gösterilen ancak tepkiler sonrası yerine Onur Emrah Yıldız’ın aday gösterildiği Uygar Yıldırım, ..
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ barlar sokağında Muhalif basından ilk yorum: Ak Parti kafaya koydu İzmir’i alacak
Gündem

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ barlar sokağında Muhalif basından ilk yorum: Ak Parti kafaya koydu İzmir’i alacak

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 31 Mart yerel seçimleri öncesi çalışmalarına ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23