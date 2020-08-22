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Spor Beşiktaş Kulübünün divan kurulu toplantısı başladı
Spor

Beşiktaş Kulübünün divan kurulu toplantısı başladı

Divan Başkanı Tevfik Yamantürk: "Bankalar fahiş fiyatlarla kulübümüzü zorluyor. Sıcak para koyularak bu iş halledilemez. Bu iş alacaklının 'evet ben bu işi çözüyorum, paramı kurtarmak istiyorum' demesiyle olur"

Yeniakit Publisher
2020-08-22 11:46:19 -
Beşiktaş Kulübünün divan kurulu toplantısı başladı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübünün 2020 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısı başladı.

Vodafone Park'ta gerçekleştirilen ve yeni tip koronavirüs salgını koşullarından dolayı internet ortamında düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, kulübün borç durumuna dikkati çekerek, "Bankalar fahiş fiyatlarla kulübümüzü zorluyor. Sıcak para koyularak bu iş halledilemez. Bu iş alacaklının 'evet ben bu işi çözüyorum, paramı kurtarmak istiyorum' demesiyle olur." dedi.

Borçlunun iyi niyetli olması gerektiği gibi alacaklının da aynı şekilde davranması gerektiğini vurgulayan Yamantürk, "Maalesef kulübümüz öyle bir durumdaki 'ya canını ya malını' derler ya, bizden hem malımızı hem canımızı istiyorlar. Bunun bir şekilde çözüleceğine inanıyorum. Denetleme kurulunun raporlarına bakıyorum. İneğin memesinden süt gelmiyor, kan geliyor." ifadelerini kullandı.

Yayıncı kuruluşun pandemiyi bahane ederek tasarrufu tek taraflı yaptığını belirten Yamantürk, "O zaman bu anlaşmaları niye yapıyoruz? Dünyanın hiçbir yerinde yok, PSG'ye yapıyorlar mı? Buna hızla çözüm bulanabilir. Maçları TRT üzerinden kendimiz yayınlarız. Ölümden öte köy yok. Ben senin paranı da istemiyorum maçları da yayınlatmıyorum. Aboneliği kesmemek için kendilerine göre her türlü tedbiri alıyorlar. 'Verdiğiniz sözleri yerine getirin' dediğimiz zaman pandemiyi bahane ediyorlar. Türk sporuna kötülük yaptıklarını bilmelerini istiyorum." diye konuştu.

"Bırakmam Seni" kampanyasına da değinen Yamantürk, "Bunun bir şekilde devam ettirilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Şeffaflık gerekiyor. Yönetimimiz şeffaflıkla gelirlerin nereye harcandığını göstererek sürecin devam edeceğini düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.




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