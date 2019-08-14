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Beşiktaş Kulübünde bayramlaşma töreni yapıldı

14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:16
Beşiktaş Kulübünde bayramlaşma töreni yapıldı


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübünde geleneksel bayramlaşma töreni, Kurban Bayramı'nın son gününde Süleyman Seba Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Törene, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu 2. Başkanı Fethi Hinginar, kulüp üyeleri ve alt yaş gruplarında mücadele eden atletizm ile boks takımı sporcuları katıldı.

Bayramlaşma merasiminde kısa bir konuşma gerçekleştiren Hinginar, "Stadımız hepimizi gururlandıran büyük bir etkinliğe (UEFA Süper Kupa) ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla bugün buradayız. Beşiktaş çok büyük bir camia, bir aradayız. Beşiktaş'ımızı kuran, bugünlere gelmemizi sağlayan tüm büyüklerimizi sevgi ve rahmetle anıyorum. Yeni sezonda tüm branşlarda Beşiktaş'ımızın yine hepimizin özlediği başarılara ulaşmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Tören, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 12:16
  1. Beşiktaş
  2. Fethi Hinginar
  3. Kurban Bayramı

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